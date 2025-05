Albert Schweitzer, itinéraires d’une vie – Guebwiller, 23 mai 2025 20:00, Guebwiller.

Conférence de Matthieu Arnold, auteur de la nouvelle biographie consacrée à Albert Schweitzer aux éditions Fayard

Matthieu Arnold, professeur d’histoire moderne et contemporaine à la faculté de théologie protestante de Strasbourg donnera la troisième Conférence Kastler proposée par la paroisse protestante de Guebwiller dans le cadre du 150e anniversaire de la naissance d’Albert Schweitzer le vendredi 23 mai à 20h à la Cave Dîmière de Guebwiller.

Cette conférence est organisée en partenariat avec la Ville de Guebwiller dans le cadre de son opération Biling 'oh !

5 place Saint Léger

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 50 76 24 uepal.guebwiller@gmail.com

English :

Lecture by Matthieu Arnold, author of the new biography of Albert Schweitzer published by Fayard

German :

Vortrag von Matthieu Arnold, Autor der neuen Biografie über Albert Schweitzer beim Verlag Fayard

Italiano :

Conferenza di Matthieu Arnold, autore della nuova biografia di Albert Schweitzer pubblicata da Fayard

Espanol :

Conferencia de Matthieu Arnold, autor de la nueva biografía de Albert Schweitzer publicada por Fayard

