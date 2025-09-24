Alberto Cortes Analphabet Ballet National de Marseille Marseille 8e Arrondissement

Alberto Cortes Analphabet Ballet National de Marseille Marseille 8e Arrondissement mercredi 24 septembre 2025.

Alberto Cortes Analphabet

Du mercredi 24 au jeudi 25 septembre 2025 à partir de 21h. Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-24 21:00:00

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-24

Performance en espagnol sous-titrée en français.

Nourris aux vers de Goethe, d’Hölderlin et de Novalis, empruntant aux embruns andalous et évoquant une plaie amoureuse et basque, le fantôme chante la chute dans l’abîme du couple d’amants et révèle de ses circonvolutions poétiques la violence intra-genre que le patriarcat lègue aux relations queer.







Sur la plage secrète de Gulpiyuri, au soleil couchant, un couple se déchire bruyamment. Surgit alors Analphabet, une créature fantomatique, romanesque et romantique, émergeant au-dessus de la mer pour livrer le récit de son histoire. Interprète incandescent de ses propres dérives, Alberto Cortés concepteur, dramaturge, metteur en scène et interprète génère des pièces de différents formats et disciplines dans une tentative de continuer à espérer en l’intangible, le spirituel et l’humain. Oscillant entre la poésie noire et le cabaret spectral le récit avance au rythme d’un violon fiévreux porté haut par Luz Prado et d’une création lumière vacillante conçue par Benito Jiménez.







Que peut la parole pour panser la plaie ? De ces questions posées en toute impunité nait une liturgie queer où l’espoir, mourant mais tenace, chevauche un cheval de gloire, un cri lyrique pour réapprendre à prendre soin de soi, de l’autre.





Le représentation du 24 sera suivie d’un DJ set de Marion Versatile .

Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Performance in Spanish with French subtitles.

German :

Performance auf Spanisch mit französischen Untertiteln.

Italiano :

Spettacolo in spagnolo con sottotitoli in francese.

Espanol :

Espectáculo en español con subtítulos en francés.

L’événement Alberto Cortes Analphabet Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille