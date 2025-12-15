Alberto Hôtel Bonjour Comédie Théâtre de Chauvé Chauvé

Alberto Hôtel Bonjour Comédie

Théâtre de Chauvé 7 Allée du Théâtre Chauvé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 20:00:00

fin : 2026-02-20 20:00:00

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-14 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-15 2026-02-20 2026-02-21

La troupe de l’éclair Théâtre vous invite à découvrir sa nouvelle comédie de Vivien Lheraux : Alberto Hôtel Bonjour ! Rendez-vous au théâtre de Chauvé

Au programme de la soirée

en première partie la troupe des jeunes comédiens ouvrira la soirée avec Comme deux gouttes d’eau de Victorien Kissling, une pièce pleine de fraîcheur et d’énergie

ensuite, leurs aînés proposeront la comédie rythmée et pleine de quiproquos de Vivien Lheraux

deux pièces légères et enlevées qui vous promettent un beau moment de rire et de convivialité

Pratique

réservation par téléphone à partir du 17 janvier de 11h à 12h

réservation au théâtre le samedi de 10h à 12h et le mercredi de 18h30 à 19h30

lors de représentations des 31.01 et 01.02, l’intégralité des recettes du bar sera reversée aux associations de parents d’élèves des deux écoles de Chauvé.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé .

Théâtre de Chauvé 7 Allée du Théâtre Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 62 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La troupe de l’éclair Théâtre invites you to discover its new comedy by Vivien Lheraux: Alberto Hôtel Bonjour! See you at the Chauvé theater

L’événement Alberto Hôtel Bonjour Comédie Chauvé a été mis à jour le 2025-12-15 par I_OT Pornic