Albi 24h Championnats de France 12ème édition Albi

Tarn

Albi 24h Championnats de France 12ème édition STADIUM MUNICIPAL d’ALBI Albi Tarn

Début : Vendredi 2025-10-17

fin : 2025-10-19

2025-10-17

ALBI24Heures c’est un 24H, un 6H et une course de 100km.

sur un circuit de 1500 mètres dans l’enceinte du stadium.

STADIUM MUNICIPAL d’ALBI

Albi 81000 Tarn Occitanie +33 7 87 78 77 23 info@albi24h.fr

English :

ALBI24Heures is a 24H, a 6H and a 100km race.

on a 1500-meter circuit inside the stadium.

German :

ALBI24Heures ist ein 24H, ein 6H und ein Rennen über 100 km.

auf einem 1500 Meter langen Rundkurs innerhalb des Stadions.

Italiano :

ALBI24Heures è una gara di 24H, 6H e 100km.

su un circuito di 1500 metri all’interno dello stadio.

Espanol :

ALBI24Heures es una carrera de 24H, 6H y 100 km.

en un circuito de 1500 metros dentro del estadio.

