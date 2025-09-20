Albi à la Belle Époque avec madame Vieux Office de Tourisme d’Albi Albi

Albi à la Belle Époque avec madame Vieux Samedi 20 septembre, 17h00 Office de Tourisme d’Albi Tarn

Tarif unique: 5 €. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Faites un voyage dans le temps en suivant les pas de Madame Vieux, gérante du « merveiiiiilleuux » hôtel du Grand Saint Antoine. Devenue guide d’un jour, elle propose à ses hôtes de découvrir la ville d’Albi à la Belle Époque.

Entre anecdotes sur la vie quotidienne au XIXᵉ siècle et mutations urbaines majeures, apprenez-en plus sur l’histoire de la Ville rouge, en compagnie d’une personnalité albigeoise haute en couleurs.

Public : à partir de 8 ans

Visite en partenariat avec l’Association des Guides Interprètes du Tarn.

Accessibilité : partielle ou avec accompagnant

Départ garanti à partir de 4 participants. En dessous de ce nombre, la visite ne sera pas assurée.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme – 42 rue Mariès – Albi

Merci de vous présenter 10 minutes avant l’horaire.

Office de Tourisme d’Albi 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie https://www.albi-tourisme.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.albi-tourisme.fr/journee-europeenne-du-patrimoine/visite-theatralisee-journees-patrimoine/la-belle-epoque-avec-mme-vieux-jep »}] L’Office de tourisme d’Albi vous accueille au cœur du centre historique, face à l’imposante cathédrale Sainte-Cécile et à deux pas du musée Toulouse-Lautrec.

© E.rgo