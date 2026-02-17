Albi Impro Factory #10 Théâtre des Lices Albi Samedi 11 avril, 20h30 Tarif plein: 12€ Tarif réduit: 8€

On vous l’avez dit! Albi Impro Factory est là!

En première partie: les grands gagnants de la soirée du 4 avril

En deuxième partie: Retrouvez le S.L.I.P qui vont improviser pour votre plus grand plaisir!!

Théâtre des Lices Lices jean Moulin, Albi Albi 81000 Tarn



