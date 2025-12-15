Albi Impro Factory #9 L’Athanor Albi Samedi 10 janvier 2026, 20h30 Tarif plein: 12€ / Tarif réduit 8€

On vous l’avez dit! Albi Impro Factory est là!

En première partie: les grands gagnants de la soirée du 6 décembre: Les fous du bus

En deuxième partie: Retrouvez le S.L.I.P qui vont improviser pour votre plus grand plaisir!!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-10T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-10T22:30:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/la-clique-cie/evenements/albi-impro-factory-9

L’Athanor Place Edmond Canet, 81000 Albi Albi 81000 Tarn