ALBIN DE LA SIMONE Rue du 11 Novembre 1918 Cornebarrieu

Rue du 11 Novembre 1918 L’ARIA Cornebarrieu Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 23 EUR

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

2025-12-06

Albin de la Simone repart seul en tournée avec une nouvelle idée qu’on lui réclame depuis longtemps un concert en solo où se rencontreront enfin les trois cordes principales de son arc la chanson, le dessin, la parole.

Entouré d’instruments devant un écran où seront projetés ses dessins, dont certains qu’il créera en direct, Albin chantera, jouera, parlera, dessinera, pour convoquer, plus intime que jamais, les émotions douces et fortes qu’il cultive depuis toujours. 12 .

English :

Albin de la Simone sets off on tour again, alone, with a new idea that people have been asking for for a long time: a solo concert that finally brings together the three main strings of his bow: song, drawing and words.

German :

Albin de la Simone geht allein auf Tournee mit einer neuen Idee, nach der man schon lange gefragt hat: ein Solokonzert, in dem sich endlich die drei wichtigsten Saiten seines Bogens treffen: das Chanson, die Zeichnung und das Wort.

Italiano :

Albin de la Simone riparte in tournée da solo, con un’idea nuova che la gente chiedeva da tempo: un concerto da solista che finalmente riunirà le tre corde principali del suo arco: canzone, disegno e parole.

Espanol :

Albin de la Simone vuelve a salir de gira en solitario, con una nueva idea que la gente le pedía desde hace tiempo: un concierto en solitario que reunirá por fin las tres cuerdas principales de su arco: la canción, el dibujo y la palabra.

