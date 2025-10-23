Albin de la Simone Sainte-Savine

Albin de la Simone Sainte-Savine jeudi 23 octobre 2025.

Albin de la Simone

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 20:30:00

fin : 2025-10-23 22:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Albin de la Simone, après vingt ans de chansons et une tournée marquante, revient en solo avec un concert inédit mêlant chanson, dessin et parole. Seul sur scène, entouré d’instruments et de ses illustrations projetées — parfois créées en direct — il offre un spectacle intime et sensible, à l’image de son univers artistique.



Avec

Albin DE LA SIMONE (chant, clavier, guitare, stylet)



Production

Zouave Production .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Albin de la Simone Sainte-Savine a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne