Albin de la Simone Salle Paul Fort Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 20:30 –

Gratuit : non 27€ à 32€ Adulte

Ancien étudiant en arts plastiques, musicien de jazz, arrangeur, réalisateur et parolier pour les plus grands ; Albin de la Simone s’est autorisé peu à peu à revendiquer son statut de chanteur. Avec ce spectacle solo qui accompagne la sortie d’un premier livre, il nous convie à partager ses deux amours, dessin et chanson. Vingt ans après avoir écrit ses premières chansons. Deux ans après la sortie de son 7e album. Un an après la fin d’une tournée en groupe qui aura traversé la francophonie. Albin de la Simone repart seul en tournée avec une idée qu’on lui réclame depuis longtemps : un concert en solo où se rencontrent enfin les trois cordes principales de son arc : la chanson, le dessin, la parole. Entouré d’instruments devant un écran où sont projetés ses dessins (dont certains qu’il crée en direct), Albin chante, joue, parle, dessine, pour convoquer, plus intime que jamais, anecdotes et émotions qu’il cultive depuis toujours.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000