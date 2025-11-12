Albin de la Simone – Toi là-bas Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Albin de la Simone se trouve, au milieu d’instruments, devant un écran sur lequel sont projetés ses dessins, dont certains réalisés en direct. Au fil de ce concert subtilement « augmenté », il chante, joue de la musique, parle et dessine. Créant un lien plus intime que jamais avec son public, il s’attache à traduire – au plus juste, tout en délicatesse – ce qui le constitue en tant qu’homme et en tant qu’artiste.

Albin de la Simone propose ici une expérience inédite. Pour le programme musical, il puise d’abord dans son nouvel album, Toi là-bas, qui contient une composition inédite (la chanson-titre), des nouvelles versions de chansons de son répertoire et des reprises – dont une, superbement adoucie, de Ma gueule de Johnny Hallyday.

À l’occasion de la sortie de son nouvel album, Toi là-bas, Albin de la Simone – précieux protagoniste de la scène musicale française, et artiste complice du CENTQUATRE-PARIS – revient pour un concert au format atypique mêlant chansons et dessins.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

