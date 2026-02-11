Alborosie La Carène Brest

Alborosie

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 23:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Avec plus de 100 millions de streams, et plus de 10 millions d’auditeurs mensuels toutes plateformes confondues en 2024, l’artiste est sans aucun doute la référence reggae internationale ! Deux ans après la sortie de son album Destiny, Pupa Albo revient cette année avec un nouvel opus.

C’est aussi plus de 1000 concerts à travers le globe qui ont construit sa solide réputation. Après une grosse tournée mondiale en 2024, il est de retour sur la route pour accompagner la sortie de son nouvel album et pour offrir à ses fans des moments live exceptionnels où les nouveaux singles côtoieront les morceaux incontournables de son vaste catalogue musical.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 19h30.

Production La Carène & Régie Scène

Réservation recommandée, en ligne ou au guichet de la Carène. .

