ALBOROSIE ET SHENGEN CLAN – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

ALBOROSIE ET SHENGEN CLAN Début : 2026-04-23 à 20:00. Tarif : – euros.

Avec plus de 100 millions de streams, et plus de 10 millions d’auditeurs mensuels toutes plateformes confondues en 2024, Alborosie est sans aucun doute la re´fe´rence reggae internationale ! Deux ans apre`s la sortie de son album Destiny, Pupa Albo revient cette anne´e avec un nouvel opus.Alborosie c’est aussi plus de 1000 concerts a` travers le globe qui ont construit sa solide re´putation. Apre`s une grosse tourne´e mondiale en 2024, il est de retour sur la route pour accompagner la sortie de son nouvel album et pour offrir a` ses fans des moments live exceptionnels ou` les nouveaux singles co^toieront les morceaux incontournables de son vaste catalogue musical.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63