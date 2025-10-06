AKA CIE LE BRUIT DU SILENCE – MAISON DES ARTS VIVANTS Villenave D Ornon

AKA CIE LE BRUIT DU SILENCE Début : 2026-03-22 à 10:00. Tarif : – euros.

Les mots et les sens« Il y a très longtemps, au tout début du début du début, il y avait le souffle, la mer infinie, et une tortue, qui nage et qui nage et qui nage… » Aka, c’est peut-être cette tortue millénaire qui porte le monde sur sa carapace, ou bien les premières syllabes que prononce cette petite fille gourmande de sensations et d’histoires.C’est un spectacle pour la petite enfance : du geste au signe, du babillage au mot, du bruit à la mélodie.Mise en scène : Isabelle Florido et Estelle Coquin / Jeu, LSF, musique et chant :Marie Lemot / Scénographie : Christine Solaï

MAISON DES ARTS VIVANTS CHEMIN DE LEYSOTTE 33140 Villenave D Ornon 33