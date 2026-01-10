Alborosie & Shengen Clan en concert à Nantes Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-10 19:30 – 22:00

Gratuit : non À partir de 27,99€ Tout public

Référence mondiale du reggae, Alborosie revient en France dans le cadre de sa Nine Mile Club Tour 2026, inspirée de son neuvième album Nine Mile. Plus jamaïcain que jamais, le Sicilien de Kingston renoue ici avec les musiques et les idées qui ont façonné ses débuts, tout en y mêlant les influences glanées au fil de ses tournées internationales.Avec plus de 100 millions de streams, 10 millions d’auditeurs mensuels et plus de 1000 concerts à travers le monde, Alborosie s’impose comme une figure incontournable du reggae roots moderne. Son nouvel album, enregistré dans son studio rempli de matériel analogique légendaire, navigue entre roots, bossa nova brésilienne, rock, hip-hop et lover’s rock, mêlant tradition et modernité avec une authenticité rare.Des titres comme Calling Selassie, Trench Town Legend, Ipanema ou Come My Way (inspiré du riddim culte d’Augustus Pablo) témoignent de cette vision artistique profonde et d’une connexion unique entre héritage jamaïcain et influences du monde entier.Accompagné de son groupe légendaire Shengen Clan, Alborosie propose un show vibrant et généreux, célébrant toute la richesse de sa discographie, de ses hymnes cultes (Kingston Town, Herbalist) aux nouveautés de Nine Mile.Une date exceptionnelle pour vivre la puissance du reggae d’Alborosie, entre héritage et renouveau.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/alborosie-shengen-clan-en-concert-a-nantes



