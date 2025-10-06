ALBOROSIE & SHENGEN CLAN – LA RAYONNE Villeurbanne

ALBOROSIE & SHENGEN CLAN Début : 2026-04-25 à 20:00. Tarif : – euros.

MEDIATONE PRESENTE : ALBOROSIE & SHENGEN CLANIT – ReggaeAlborosie est sans aucun doute la référence reggae internationale ! Deux ans après la sortie de son album Destiny , Pupa Albo revient cette année avec un nouvel opus. Alborosie c’est aussi plus de 1000 concerts à travers le globe qui ont construit sa solide réputation.Après une grosse tournée mondiale en 2024, il est de retour sur la route pour accompagner la sortie de son nouvel album et pour offrir à ses fans des moments live exceptionnels où les nouveaux singles côtoieront les morceaux incontournables de son vaste catalogue musical.

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69