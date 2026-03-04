Albumine & Collodion – Rouen en photographies (1850-1920), bibliothèque patrimoniale, Rouen

Albumine & Collodion – Rouen en photographies (1850-1920) 7 mars – 31 juillet bibliothèque patrimoniale Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:59:59+01:00

Fin : 2026-07-31T00:00:00+02:00 – 2026-07-31T18:00:00+02:00

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, la bibliothèque patrimoniale met en valeur ses fonds photographiques, composés de plus de 50 000 photographies de tous types : daguerréotypes, calotypes, collodion, tirages sur papier salé ou albuminé, radiographies… C’est plus de 150 ans de pratique photographique en Normandie et ailleurs, qui est représentée dans ses collections.La première partie de l’exposition mettra à l’honneur les dernières acquisitions dans le domaine (plaques photographiques de l’atelier Witz-Avenel, daguerréotypes, albums) et s’attardera sur les techniques, puis la grande salle abritera une série de numérisations grand format de vues de Rouen, entre 1870 et 1900. Le visiteur pourra s’amuser à se repérer dans ces clichés parfois déstabilisants de rues, places et quais que l’on connait bien, mais qui ont pourtant bien changé. Enfin, la dernière salle sera consacrée à une série de photographies de Rouen par Eugène Atget.Commissariat : Michaël MonnierCo-commissariat : Lucie Garcia / Bibliothèque patrimoniale de Rouen

bibliothèque patrimoniale 3 Rue Jacques-Villon, 76000 Rouen

© Bibliothèque municipale de Rouen © Colombe de Dieuleveult