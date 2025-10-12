Alcest + Bruit ≤ Route De Fos RN 569 Istres

–

Depuis plus de 20 ans, Alcest transcende les frontières du metal avec un univers unique mêlant post-rock, blackgaze et atmosphères éthérées.

Avec leur nouvel album Les Chants de L’Aurore, Neige et Winterhalter renouent avec les racines spirituelles du projet, offrant un voyage sonore à la fois puissant et lumineux. Explorant les thèmes de la conscience et des mondes intérieurs, Alcest continue d’envoûter son public avec des compositions empreintes de mélancolie et d’espoir.

Après cinq ans d’absence discographique, Alcest revient sur scène avec une intensité renouvelée. Entre envolées célestes et grondements furieux, le groupe promet un concert immersif et envoûtant, à l’image de son dernier opus. Une expérience à ne pas manquer ! .

For over 20 years, Alcest has transcended the boundaries of metal with a unique universe blending post-rock, blackgaze and ethereal atmospheres.

Seit über 20 Jahren überschreitet Alcest die Grenzen des Metal mit einem einzigartigen Universum aus Post-Rock, Blackgaze und ätherischen Atmosphären.

Da oltre 20 anni, gli Alcest trascendono i confini del metal con un universo unico che fonde post-rock, blackgaze e atmosfere eteree.

Desde hace más de 20 años, Alcest trasciende las fronteras del metal con un universo único que mezcla post-rock, blackgaze y atmósferas etéreas.

