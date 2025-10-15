ALCEST BRUIT – LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours

ALCEST BRUIT – LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours mercredi 15 octobre 2025.

ALCEST BRUIT Début : 2025-10-15 à 19:30. Tarif : – euros.

Alcest est un groupe français de post-black metal et de blackgaze, fondé en 1999 à Bagnols-sur-Cèze par Neige. Précurseur du genre, le projet fusionne dès 2007 avec Souvenirs d’un autre monde les textures éthérées du shoegaze et l’intensité du post-rock, posant ainsi les bases du blackgaze.Rejoint par le batteur Winterhalter en 2009, Alcest développe un univers sonore à la fois mélancolique et immersif. Sa discographie, jalonnée d’albums marquants comme Écailles de lune (2010) et Kodama (2016), oscille entre lumière et obscurité. Shelter (2014) marque une incursion assumée dans un shoegaze aérien, tandis que Spiritual Instinct (2019) renoue avec des sonorités plus abrasives. Signé chez Nuclear Blast depuis 2019, le groupe est salué pour ses performances live envoûtantes.Avec Les Chants de l’Aurore (2024), Alcest poursuit son exploration d’un monde onirique inspiré des visions intérieures de Neige. Figure incontournable de la scène rock mondiale, le groupe continue d’élargir les frontières de son art, oscillant entre rêve et réalité.

LE TEMPS MACHINE 45-49 rue des Martyrs 37300 Joue Les Tours 37