ALCEST BRUIT – L’USINE – SCENES ET CINES Istres dimanche 12 octobre 2025.

Depuis plus de 20 ans, Alcest transcende les frontières du metal avec un univers unique mêlant post-rock, blackgaze et atmosphères éthérées. Avec leur nouvel album Les Chants de L’Aurore, Neige et Winterhalter renouent avec les racines spirituelles du projet, offrant un voyage sonore à la fois puissant et lumineux. Explorant les thèmes de la conscience et des mondes intérieurs, Alcest continue d’envoûter son public avec des compositions empreintes de mélancolie et d’espoir.Après cinq ans d’absence discographique, Alcest revient sur scène avec une intensité renouvelée. Entre envolées célestes et grondements furieux, le groupe promet un concert immersif et envoûtant, à l’image de son dernier opus. Une expérience à ne pas manquer !

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13