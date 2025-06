Alchémia Saint-Bris-des-Bois 24 juillet 2025 21:00

Charente-Maritime

Alchémia Abbaye de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-24 21:00:00

fin : 2025-07-24 23:59:00

Dates :

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-14

2025-08-21

L’Abbaye de Fontdouce a le plaisir de vous annoncer le retour de notre chasse au trésor nocturne Alchemia avec une version totalement inédite.

Abbaye de Fontdouce

Saint-Bris-des-Bois 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 77 08 contact@fontdouce.com

English :

Fontdouce Abbey is delighted to announce the return of our Alchemia night-time treasure hunt, with a totally new version.

German :

Die Abtei von Fontdouce freut sich, Ihnen die Rückkehr unserer nächtlichen Schatzsuche Alchemia mit einer völlig neuen Version anzukündigen.

Italiano :

L’Abbazia di Fontdouce è lieta di annunciare il ritorno della caccia al tesoro notturna Alchemia, con una versione completamente nuova.

Espanol :

La Abadía de Fontdouce se complace en anunciar el regreso de nuestra búsqueda del tesoro nocturna Alchemia, con una versión completamente nueva.

