Alchimie Botanic Loisia

Alchimie Botanic

5 Route de Saint-Amour Loisia Jura

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17 2025-07-31 2025-08-21

Niels et Nina se feront un plaisir de vous faire visiter le jardin de plantes aromatiques destinées à être distillées et transformées en délicats spiritueux.

De la graine et la bouteille, nous vous expliquerons tous le processus de fabrication.

De l’atelier de plantes sèches à la distillerie: venez découvrir l’art de la distillation. .

5 Route de Saint-Amour Loisia 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté

