Alchimie des arts Galerie NAMAST’ART Pertuis

Du 13/10 au 19/10/2025 tous les jours de 10h à 18h.

Fermé entre 13h et 15h

Vernissage le 16/10 de 18h à 20h. Galerie NAMAST’ART 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Expostion collective Alchimie des Arts à la Galerie Namast’art du 13 au 19 octobre .

La galerie Namast’art a le plaisir de vous inviter à découvrir Alchimie des Arts une exposition collective réunissant sept artistes contemporains aux univers singuliers Peintres, Sculptrices, Céramiste, Plasticienne qui se rencontrent autour d’un même désir d’interroger notre rapport au monde, à l’autre, à la nature.

A travers des médiums et des sensibilités multiples, l’exposition propose un parcours visuel et émotionnel où chaque œuvre dialogue avec les autres.

L’Alchimie des arts est une traversée sensible à travers des œuvres qui chacune, à leur manière, raconte des histoires traduisant des émotions pour offrir un regard nouveau sur notre époque.

Baconnier Clothilde, Bessière Kif, Levère Cristyne, Lifart Mone, Monnot Fred, Paget Colette, Turcon Elisabeth. .

Galerie NAMAST’ART 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 50 35 23 info@namastart.fr

English :

Group exhibition Alchimie des Arts at Galerie Namast’art from October 13 to 19.

German :

Gruppenausstellung Alchimie des Arts in der Galerie Namast’art vom 13. bis 19. Oktober .

Italiano :

Mostra collettiva Alchimie des Arts alla Galerie Namast’art dal 13 al 19 ottobre.

Espanol :

Exposición colectiva Alchimie des Arts en la Galerie Namast’art del 13 al 19 de octubre.

