Alchimie des arts Galerie NAMAST’ART Pertuis

Alchimie des arts
Du 13/10 au 19/10/2025 tous les jours de 10h à 18h.
Fermé entre 13h et 15h
Vernissage le 16/10 de 18h à 20h. Galerie NAMAST’ART 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse
Début : 2025-10-13 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-13
Expostion collective Alchimie des Arts à la Galerie Namast’art du 13 au 19 octobre .
La galerie Namast’art a le plaisir de vous inviter à découvrir Alchimie des Arts une exposition collective réunissant sept artistes contemporains aux univers singuliers Peintres, Sculptrices, Céramiste, Plasticienne qui se rencontrent autour d’un même désir d’interroger notre rapport au monde, à l’autre, à la nature.
A travers des médiums et des sensibilités multiples, l’exposition propose un parcours visuel et émotionnel où chaque œuvre dialogue avec les autres.
L’Alchimie des arts est une traversée sensible à travers des œuvres qui chacune, à leur manière, raconte des histoires traduisant des émotions pour offrir un regard nouveau sur notre époque.
Baconnier Clothilde, Bessière Kif, Levère Cristyne, Lifart Mone, Monnot Fred, Paget Colette, Turcon Elisabeth. .
Galerie NAMAST’ART 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 50 35 23 info@namastart.fr
English :
Group exhibition Alchimie des Arts at Galerie Namast’art from October 13 to 19.
German :
Gruppenausstellung Alchimie des Arts in der Galerie Namast’art vom 13. bis 19. Oktober .
Italiano :
Mostra collettiva Alchimie des Arts alla Galerie Namast’art dal 13 al 19 ottobre.
Espanol :
Exposición colectiva Alchimie des Arts en la Galerie Namast’art del 13 al 19 de octubre.
