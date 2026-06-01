Alchimie des parfums : le feu de la transmutation, Il Giardino delle Essenze di Lagnasco, Lagnasco

Alchimie des parfums : le feu de la transmutation Samedi 6 juin, 16h30 Il Giardino delle Essenze di Lagnasco Cuneo

entrée payante : 10 euros par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Atelier expérientiel consacré aux herbes aromatiques et à l’art ancien de l’oléolite.

Entre parfums, plantes officinales et gestes anciens, chaque participant va créer son propre extrait naturel, laissant le « feu de la transmutation » transformer les essences du jardin en un précieux extrait botanique.

Une expérience sensorielle entre nature, alchimie et bien-être

Visite guidée + atelier

Il Giardino delle Essenze di Lagnasco Via Castelli 1, Lagnasco CN Lagnasco Cuneo Piemonte 3493311672 [{« type »: « phone », « value »: « + 39 349 3311672 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.giardinodelleessenze.org »}] Un complexe monumental formé de trois bâtiments distincts, construits et remaniés entre les XIe et XVIIIe siècles, pour une excellence architecturale avec peu d’égal sur tout le territoire piémontais. Voici, en bref, les châteaux Tapparelli d’Azeglio de Lagnasco, immergés dans le cœur fruitier de la plaine de Cuneo et gardiens, à leur tour, d’un poumon vert qui s’inspire de la fresque de 1570 « Le château de Lagnasco et les jardins du XVIe siècle », conservée dans la loge des Grotesques. Formé de parterres rectangulaires de fleurs et étendu sur environ 1000 mètres carrés, le jardin des Essences est un voyage émotionnel entre parfums, saveurs et plantes immunostimulantes. Pour compléter l’offre de visite, puis, la possibilité de récolter in situ les herbes aromatiques et celle de profiter de différents laboratoires didactiques et expérientiels visant à accroître la conscience sensorielle.

Rendez-vous dans le jardin 2026