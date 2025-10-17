Alchimie Gourmande au Domaine Solignac Domaine de Solignac Hyères

Alchimie Gourmande au Domaine Solignac

Domaine de Solignac 242 Route du Réal Martin Hyères Var

Début : Vendredi 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-17

Présentation de préparations culinaires raffinées en accord mets/vins du domaine.

Domaine de Solignac 242 Route du Réal Martin Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 97 42 91 contact@domainesolignac.fr

English :

Presentation of refined culinary preparations in harmony with the estate’s wines.

German :

Präsentation von raffinierten kulinarischen Zubereitungen in Verbindung mit Speisen und Weinen des Weinguts.

Italiano :

Presentazione di raffinate preparazioni culinarie da abbinare ai vini e ai piatti della tenuta.

Espanol :

Presentación de refinadas preparaciones culinarias que maridan con los vinos y platos de la finca.

