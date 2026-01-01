Alchimie musicale Barocco Tango Trio Alençon

Alchimie musicale Barocco Tango Trio

15 Rue Jullien Alençon Orne

Début : 2026-01-25 16:30:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

2026-01-25

Imaginez un voyage musical entre deux époques où la profondeur du baroque rencontre la passion du tango.

Avec Bach, le maître du contrepoint, et Astor Piazzolla, le révolutionnaire du tango, plongez dans la magie sonore de trois instruments emblématiques, le violoncelle (David Louwerse), le bandonéon (Guillaume Hideau) et la contrebasse (Renaud Bary), pour un dialogue musical où les styles se rencontrent et s’enrichissent. Les musiciens explorent un dialogue fascinant entre la rigueur baroque et l’effervescence du tango.

Sur scène, ils ne se contentent pas de jouer ensemble, mais ils vous entraînent avec humour et complicité dans leurs réflexions et les anecdotes sur ces deux compositeurs visionnaires, offrant ainsi un concert riche en contrastes et en émotion, qui résonne bien au-delà des siècles et des styles musicaux.

Alors, prêts pour ce voyage où passé et présent se répondent en harmonie ? .

