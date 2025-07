ALCINA Montpellier

ALCINA Montpellier lundi 3 novembre 2025.

ALCINA

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 28 – 28 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-03

Date(s) :

2025-11-03

Opéra en trois actes, inspiré de l’Orlando furioso de l’Arioste, créé au Théâtre Royal de Covent Garden de Londres le 16 avril 1735.

Après Il primo omicidio et Giulio Cesare, Philippe Jaroussky sera de nouveau à la tête de son ensemble Artaserse pour commencer l’exploration de cette miraculeuse trilogie des A (Arianna, Ariodante et Alcina). Afin de rivaliser avec la troupe de Porpora qui a engagé Farinelli, Haendel fait venir Giovanni Carestini d’Italie et compose pour lui des pages virtuoses et bouleversantes. Pour cette production en version de concert, trois des plus belles voix de notre temps seront présentes sur le plateau de l’Opéra Berlioz Kathryn Lewek dans le rôle-titre, Carlo Vistoli en Ruggiero et Katarina Bradić en Bradamante. Leurs talents se conjuguent pour faire revivre l’amour, la magie et la tromperie, entrelacées comme jamais au sein de cet étincelant opera seria.

Chanté en italien, surtitré en français .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

Opera in three acts, inspired by Ariosto?s Orlando furioso, premiered at London?s Theatre Royal Covent Garden on April 16, 1735.

German :

Eine Oper in drei Akten, die auf Ariosts Orlando furioso basiert und am 16. April 1735 im Royal Theatre of Covent Garden in London uraufgeführt wurde.

Italiano :

Opera in tre atti, basata sull’Orlando furioso di Ariosto, rappresentata per la prima volta al Theatre Royal, Covent Garden, Londra, il 16 aprile 1735.

Espanol :

Ópera en tres actos, basada en Orlando furioso de Ariosto, estrenada en el Theatre Royal, Covent Garden, Londres, el 16 de abril de 1735.

