Aldila Écuries de Baroja Anglet

Aldila

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Les chemins des trois artistes se croisent en 2022 lors d’une session des Rencontres d’Astaffort organisées par l’association Voix du Sud (fondation créée par Francis Cabrel en 1994). Ils participent alors à une édition spéciale axée sur la création de chansons en langues minoritaires. Le spectacle qui en a découlé a été primé par Voix du Sud et la Fondation La Poste.

Rapidement, le trio s’envole pour plusieurs concerts en Corse (notamment au festival Festivoce à Pigna ou le festival Femin’arte) ainsi que dans le Lot-et-Garonne. En 2024, Doria Ousset, qui chantait en langue corse, laisse sa place à la jeune chanteuse Élisa Tramoni issue de la même île. Le trio continue de faire parler de lui après son passage au Florida à Agen, ainsi qu’au Festival Nov’Estivada près de Rodez, dans les Alpes au festival Uriage en Voix ou encore au festival Emeki au Pays basque. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

English : Aldila

L’événement Aldila Anglet a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Anglet