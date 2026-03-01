Aldo Artie Ruffey-sur-Seille

Aldo Artie

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 18:30:00

fin : 2026-03-12 23:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Concert seul en scène du musicien Aldo Artie, qui vient nous présenter un répertoire country folk. .

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

