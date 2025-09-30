Alee et Mourad Musset de la rue Kétanou Théâtre Municipal Gray
Alee et Mourad Musset de la rue Kétanou Théâtre Municipal Gray mardi 30 septembre 2025.
Alee et Mourad Musset de la rue Kétanou
Théâtre Municipal 30 Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-30 20:30:00
fin : 2025-09-30
Date(s) :
2025-09-30
Le théâtre Edwige Feuillère vous convie à un concert de Alee et Mourad de la rue Kétanou au Théâtre municipal de Gray. .
Théâtre Municipal 30 Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Alee et Mourad Musset de la rue Kétanou Gray a été mis à jour le 2025-09-18 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY