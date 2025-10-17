Alee & Mourad Musset (de la Rue Kétanou) + Amalia Théâtre Traversière Paris

Alee & Mourad Musset (de la Rue Kétanou) + Amalia Théâtre Traversière Paris vendredi 17 octobre 2025.

Alee, poète urbain à la plume aiguisée, Mourad Musset, figure de La Rue Ketanou et du Collectif 13, et Amalia, rappeuse marseillaise au flow ciselé et à la rage lucide, se retrouvent pour une date à Traversière.

Entre slam et hip-hop, chanson et spoken word, ils mêlent leurs univers, leurs luttes, leurs colères et leurs espoirs. Ils parlent des quartiers, du cœur, de la rue, du combat, avec une sincérité désarmante et une puissance douce.

Amalia, révélation marseillaise dont le dernier EP marque une envolée vibrante, ouvrira la soirée, avant qu’Alee et Mourad n’investissent la scène pour un concert unique, où leurs mots s’emmêlent et se répondent.

Ils viennent d’horizons différents, mais vibrent d’un même feu.

Le vendredi 17 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Tout public. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-17T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-18T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-17T20:00:00+02:00_2025-10-17T22:00:00+02:00

Théâtre Traversière 15 bis rue Traversière 75012 Paris

https://theatre-traversiere.fr/spectacle/alee-mourad-de-la-rue-ketanou-amalia/ +33143466541 rp@theatre-traversiere.fr https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere