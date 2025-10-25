ALEE Saison Culturelle ACL Iffendic Iffendic

ALEE Saison Culturelle ACL Iffendic Iffendic samedi 25 octobre 2025.

ALEE Saison Culturelle ACL Iffendic

3 Boulevard de la Trinité Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Dans le cadre de la saison culturelle, l’association l’ACL d’Iffendic vous propose tout un programme.

Le samedi 25 octobre à 20h30, Alee vous propose son concert au Centre Culturel d’Iffendic.

Alee est un chanteur rennais aux multiples facettes. Pour preuve, sa page Facebook s’appelle Alee, le p’tit beur breton. Dans son univers, les textes engagés s’entremêlent aux compositions plus personnelles.

Alee est un mélange de genres à lui tout seul, entre phrasé hip hop et chanson.

De ses jeunes années de rap, il lui reste le franc-parler, mais le temps a apporté à ses mots la poésie et la justesse. Seul sur scène avec sa guitare et ses machines, chaque concert est un instant qui mêle humour, combats pacifiques et mélancolie teintée d’espoir.

Tarifs plein 9€ / réduit 5€

Réservation conseillée. .

3 Boulevard de la Trinité Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement ALEE Saison Culturelle ACL Iffendic Iffendic a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Montfort Communauté