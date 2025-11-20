Alegría du Crique du Soleil

Ile des Impressionnistes Chatou Yvelines

Tarif : 40 – 40 – 140 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-01-04

Date(s) :

2025-11-20

Découvrez le nouveau spectacle du Cirque du Soleil sous le grand chapiteau sur l’Ile des Impressionnistes à Chatou !

Un moment de féérie et de rêverie à vivre en famille ou entre amis pendant les fêtes de fin d’année.

Ile des Impressionnistes Chatou 78400 Yvelines Île-de-France

English :

Discover the new Cirque du Soleil show under the big top on Chatou’s Ile des Impressionnistes!

An enchanting, dreamlike experience to be enjoyed with family and friends over the festive season.

German :

Entdecken Sie die neue Show des Cirque du Soleil im großen Zirkuszelt auf der Ile des Impressionnistes in Chatou!

Ein zauberhafter und träumerischer Moment, den Sie während der Weihnachtsfeiertage mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden erleben können.

Italiano :

Scoprite il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil sotto il tendone dell’Ile des Impressionnistes a Chatou!

Un’esperienza incantevole e onirica per tutta la famiglia e gli amici durante le festività.

Espanol :

Descubra el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil bajo la carpa de la Isla de los Impresionistas de Chatou

Una experiencia de ensueño y encanto para toda la familia y los amigos durante las fiestas.

L’événement Alegría du Crique du Soleil Chatou a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Saint Germain Boucles de Seine