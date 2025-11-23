ALEJANDRA PIZARNIK racontée par Isabella Checcaglini Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Les éditions Yspilon ont publié 14 volumes des œuvres d’Alejandra Pizarnik. Tous les livres publiés de son vivant l’ont été dans le respect de leur composition et de leur édition originale, dans une très belle édition à la couverture lilas, agrémentés de nombreux inédits, d’extraits de correspondance, de préfaces et de postfaces.

Samedi 31 janvier 2026 à 18 heures

Bibliothèque Marguerite Audoux, 10 rue Portefoin, 75003 Paris

Entrée libre sur réservation : lien billetweb à créer ou 01 44 78 55 20

Isabella Checcaglini

Isabella Checcaglini est responsable des éditions Ypsilon. Elle est à l’origine de la publication de l’intégrale des écrits d’Alejandra Pizarnik traduits en français. La soirée sera l’occasion de (re)découvrir l’une des grandes voix de la poésie de la fin du siècle passé à travers une belle aventure éditoriale et d’échanger avec l’éditrice. Elle sera accompagnée de nombreuses lectures.

Public adultes. A partir de 15 ans.

