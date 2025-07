Alejo Marassi en Concert Rétro Asso Café Jonzac

Alejo Marassi en Concert

Rétro Asso Café 3 place du Marché Jonzac Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-07-12 18:00:00

La terrasse du Rétro Asso Café accueille l’artiste Alejo Marassi, accompagné à cette occasion par son fils Nahuel à la guitare et Alain Merlin à la batterie.

Alejo Marassi, chanteur et multi-instrumentiste argentin, présente son album « Aqui »

Rétro Asso Café 3 place du Marché Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 36 12 retrojonzac@gmail.com

English :

The Rétro Asso Café terrace welcomes artist Alejo Marassi, accompanied on this occasion by his son Nahuel on guitar and Alain Merlin on drums.

Alejo Marassi, Argentine singer and multi-instrumentalist, presents his album « Aqui »

German :

Die Terrasse des Retro Asso Café empfängt den Künstler Alejo Marassi, der bei dieser Gelegenheit von seinem Sohn Nahuel an der Gitarre und Alain Merlin am Schlagzeug begleitet wird.

Alejo Marassi, argentinischer Sänger und Multiinstrumentalist, präsentiert sein Album « Aqui »

Italiano :

La terrazza del Rétro Asso Café accoglie Alejo Marassi, accompagnato dal figlio Nahuel alla chitarra e da Alain Merlin alla batteria.

Alejo Marassi, cantante e polistrumentista argentino, presenta il suo album « Aqui »

Espanol :

La terraza del Rétro Asso Café acoge al artista Alejo Marassi, acompañado por su hijo Nahuel a la guitarra y Alain Merlin a la batería.

Alejo Marassi, cantante y multiinstrumentista argentino, presenta su álbum « Aqui »

