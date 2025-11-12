ALELA DIANE + TWO RUNNER Rock School Barbey Bordeaux

ALELA DIANE + TWO RUNNER Mercredi 12 novembre, 20h30 Rock School Barbey Gironde

Alela Diane, chanteuse indie-folk originaire de Portland, signe avec Looking Glass son sixième album studio, marqué par une profonde transition personnelle. Enregistré alors qu’elle quittait la maison où elle avait vécu mariages, maternité et bouleversements, l’album capture le tumulte émotionnel de cette période. Mère de deux jeunes enfants et confrontée aux défis de la pandémie, Diane a puisé dans une discipline nouvelle, se levant chaque matin à l’aube pour composer.

Looking Glass, produit par Tucker Martine, avec des arrangements de Heather Woods Broderick, accueille des invités prestigieux tels que Carl Broemel et Scott Avett. Peu après l’enregistrement, elle emménage avec sa famille dans une maison victorienne à restaurer, un projet chargé de sens et de souvenirs d’enfance. Fidèle à son esthétique intemporelle, le titre de l’album fait écho au miroir du XIXe siècle autant qu’au monde inversé de Lewis Carroll, symbolisant le passage, le reflet, et l’inattendu. À travers cet album, Diane poursuit une exploration sensible de la maternité, du foyer et du temps qui passe.

Two Runner est composée de Paige Anderson, autrice-compositrice, et d’Emilie Rose, violoniste, originaires des collines de Californie du Nord. Le duo folk émet un rayon de réalité non traitée à travers leurs chansons bien conçues et leurs compétences instrumentales. Ayant toutes deux grandi dans une ville rurale de montagne, les meilleures amies Paige Anderson et Emilie Rose ont appris la musique folk et sont montées sur scène dès leur plus jeune âge.

Elles tournent maintenant à l’échelle nationale sous le nom de Two Runner. Grâce au banjo clawhammer, aux harmonies vocales, au violon oldtime et à la guitare flatpicking, Two Runner a un son fortement enraciné dans la musique folk américaine, combiné à l’écriture nostalgique de Paige.

Two Runner a sorti son premier album, Modern Cowboy, au printemps 2023 et a partagé la scène avec Sierra Ferrell, Watchhouse, Jesse Daniel, Nick Shoulders, Charlie Parr et bien d’autres.

