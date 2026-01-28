Alençon la Croix Médavy Alençon

Alençon la Croix Médavy

Course à pied mythique, Alençon La Croix Médavy revient en 2026, le dimanche 29 mars, portée par l’ASPTT et m’A3 Alençon. Le parcours de 15,5 km en fait une course à part avec un dénivelé positif sur les 5 derniers kilomètres notamment et son arrivée en forêt d’Écouves.

En solo ou en duo, l’épreuve du dimanche (complet) réunira 3 000 participants et partira à 10h30 de la rue de Bretagne. la randonnée de 13,5 km (800 participants) prendra elle le départ de la maison des loisirs de Damigny à 8h.

Les foulées scolaires se tiendront vendredi 27 mars dans l’après-midi. Plus de 1 000 élèves de CE2, CM1 et CM2 en prendront le départ.

Départ Alençon, rue de Bretagne devant la Luciole à 10h30 pour la course et le relais.

Départ Maison des Loisirs à Damigny à 8h pour la randonnée.

Le parcours se termine au carrefour de la Croix de Médavy au cœur de la forêt d’Ecouves.

Informations et inscriptions sur https://www.alenconlacroixmedavy.com/ .

