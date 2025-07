Alençon Plage Alençon

Alençon Plage Alençon jeudi 24 juillet 2025.

Alençon Plage

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Concerts, spectacles, ciné en plein air, animations sportives, accrovoile… et restauration sur place seront au programme de cette nouvelle édition proposée par l’association Frak’art

Alençon Plage fête ses 10 ans !

Du 24 juillet au 16 aout 2025

Du mercredi au dimanche de 15h à 23h au Parc des Promenades à Alençon

Gratuit pour tous !

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie

English : Alençon Plage

Concerts, shows, open-air cinema, sports activities, accrovoile… and on-site catering will be on the program for this new edition proposed by the Frak?art association

Alençon Plage celebrates its 10th anniversary!

From July 24 to August 16, 2025

Wednesday to Sunday, 3pm to 11pm, Parc des Promenades, Alençon

Free for all!

German :

Konzerte, Aufführungen, Freiluftkino, Sportanimationen, Baumsegeln… und Verpflegung vor Ort stehen auf dem Programm dieser neuen Ausgabe, die von der Vereinigung Frak?art vorgeschlagen wird

Alençon Plage feiert sein 10-jähriges Bestehen!

Vom 24. Juli bis zum 16. August 2025

Mittwoch bis Sonntag von 15:00 bis 23:00 Uhr im Parc des Promenades in Alençon

Kostenlos für alle!

Italiano :

Concerti, spettacoli, cinema all’aperto, attività sportive, vela… e ristorazione in loco saranno il programma di quest’ultima edizione organizzata dall’associazione Frak?art

Alençon Plage festeggia il suo 10° anniversario!

Dal 24 luglio al 16 agosto 2025

Da mercoledì a domenica, dalle 15.00 alle 23.00, Parc des Promenades, Alençon

Gratuito per tutti!

Espanol :

Conciertos, espectáculos, cine al aire libre, actividades deportivas, vela… y restauración in situ formarán parte del programa de esta nueva edición organizada por la asociación Frak?art

Alençon Plage celebra su 10º aniversario

Del 24 de julio al 16 de agosto de 2025

De miércoles a domingo, de 15:00 a 23:00 h, Parc des Promenades, Alençon

Gratis para todos

