Alençon Plage Cinéma plein air Alençon

Alençon Plage Cinéma plein air Alençon jeudi 7 août 2025.

Alençon Plage Cinéma plein air

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07

Dans le cadre d’Alençon Plage, le 30 juillet,

Cinéma en plein air à la tombée de la nuit, projection du film Un p’tit truc en plus

Durée 1h39

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des problèmes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.

Gratuit pour tous !!

Dans le cadre d’Alençon Plage, le 30 juillet,

Cinéma en plein air à la tombée de la nuit, projection du film Un p’tit truc en plus

Durée 1h39

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des problèmes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.

Gratuit pour tous !! .

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie

English : Alençon Plage Cinéma plein air

As part of Alençon Plage, July 30,

Open-air cinema at dusk, screening of the film Un p’tit truc en plus

Running time 1h39

To escape the police, a son and his father on the run are forced to take refuge in a summer camp for young adults with disabilities, posing as a resident and his special educator. It’s the beginning of trouble, and of a wonderful human experience that will change them forever.

Free for all!

German :

Im Rahmen von Alençon Plage am 30. Juli,

Open-Air-Kino bei Einbruch der Dunkelheit, Vorführung des Films Un p’tit truc en plus

Dauer 1h39

Um der Polizei zu entkommen, sind ein Sohn und sein flüchtiger Vater gezwungen, in einem Ferienlager für junge Erwachsene mit Behinderungen Unterschlupf zu finden, wobei sie sich als Bewohner und dessen Sonderpädagoge ausgeben. Der Beginn von Problemen und einer großartigen menschlichen Erfahrung, die sie für immer verändern wird.

Kostenlos für alle!!!

Italiano :

Nell’ambito di Alençon Plage, il 30 luglio,

Cinema all’aperto al tramonto, proiezione del film Un p’tit truc en plus

Durata: 1 ora e 39 minuti

Per sfuggire alla polizia, un figlio e suo padre in fuga sono costretti a rifugiarsi in un campo vacanze per giovani adulti disabili, fingendosi un residente e il suo educatore speciale. È l’inizio di problemi e di una meravigliosa esperienza umana che li cambierà per sempre.

Gratuito per tutti!

Espanol :

En el marco de Alençon Plage, el 30 de julio,

Cine al aire libre al atardecer, proyección de la película Un p’tit truc en plus

Duración: 1 hora 39 minutos

Para escapar de la policía, un hijo y su padre en fuga se ven obligados a refugiarse en un campamento de vacaciones para jóvenes adultos con discapacidad, haciéndose pasar por un residente y su educador especial. Este es el principio de los problemas y de una maravillosa experiencia humana que les cambiará para siempre.

¡Gratis para todos!

L’événement Alençon Plage Cinéma plein air Alençon a été mis à jour le 2025-07-16 par OT CUA ALENCON