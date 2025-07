Alençon Plage Concert d’Astroficus Alençon

Alençon Plage Concert d’Astroficus Alençon jeudi 24 juillet 2025.

Alençon Plage Concert d’Astroficus

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 20:30:00

fin : 2025-07-24 23:00:00

Date(s) :

2025-07-24

Dans le cadre d’Alençon Plage,

Concert exceptionnel d’Astroficus au Parc des Promenades le jeudi 24 juillet 2025 à 20h30.

Collectif de 9 musiciens, ASTROFICUS est un mélange fougueux et énergique de style afrobeat. Le projet est né d’un coup de foudre pour cette musique, laissant une grande liberté d’expression aux musiciens tout en délivrant des messages forts et engagés, emportant avec lui des publics de tous horizons, novices ou initiés. Les créations de ASTROFICUS croisent de nombreuses influences pour dénoncer les injustices contemporaines au rythme d’une musique métissée, accompagnée par une section soufflante percutante, un ensemble rythmique entêtant, le tout porté par une voix puissante et singulière.

Gratuit pour tous !!

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie

English : Alençon Plage Concert d’Astroficus

As part of Alençon Plage,

Exceptional concert by Astroficus in the Parc des Promenades on Thursday, July 24, 2025 at 8:30pm.

A collective of 9 musicians, ASTROFICUS is a fiery, energetic blend of Afrobeat styles. The project was born out of a love affair with this music, giving the musicians great freedom of expression while delivering strong, committed messages, drawing in audiences from all horizons, novices and initiates alike. ASTROFICUS?s creations draw on a wide range of influences to denounce contemporary injustices, to the rhythm of a fusion of musical styles, accompanied by a percussive blowing section, a heady rhythm section, and a powerful, singular voice.

Free for all!

German :

Im Rahmen von Alençon Plage,

Außergewöhnliches Konzert von Astroficus im Parc des Promenades am Donnerstag, den 24. Juli 2025 um 20:30 Uhr.

ASTROFICUS, ein Kollektiv aus 9 Musikern, ist eine feurige und energiegeladene Mischung im Afrobeat-Stil. Das Projekt entstand aus einer Liebe auf den ersten Blick für diese Musik, die den Musikern eine große Ausdrucksfreiheit lässt und gleichzeitig starke und engagierte Botschaften vermittelt, die ein Publikum aller Horizonte, Anfänger wie Fortgeschrittene, mit sich reißen. Die Musik von ASTROFICUS vereint zahlreiche Einflüsse, um die Ungerechtigkeiten der heutigen Zeit im Rhythmus einer gemischten Musik anzuprangern.

Kostenlos für alle!

Italiano :

Nell’ambito di Alençon Plage,

Concerto eccezionale degli Astroficus nel Parc des Promenades giovedì 24 luglio 2025 alle 20.30.

Collettivo di 9 musicisti, ASTROFICUS è un’infuocata ed energica miscela di stile afrobeat. Il progetto è nato dall’amore per questa musica, che offre ai musicisti una grande libertà di espressione e al tempo stesso trasmette messaggi forti e impegnati, attirando un pubblico di tutte le estrazioni sociali, sia di principianti che di iniziati. Le creazioni di ASTROFICUS attingono a una vasta gamma di influenze per denunciare le ingiustizie contemporanee al ritmo di una fusione di stili, accompagnata da una sezione percussiva di soffi, una sezione ritmica inebriante e una voce potente e distintiva.

Gratuito per tutti!

Espanol :

En el marco de Alençon Plage,

Concierto excepcional de Astroficus en el Parc des Promenades el jueves 24 de julio de 2025 a las 20h30.

Colectivo de 9 músicos, ASTROFICUS es una mezcla ardiente y enérgica de estilo afrobeat. El proyecto nació de un idilio con esta música, que da a los músicos una gran libertad de expresión a la vez que transmite mensajes fuertes y comprometidos, atrayendo a públicos de toda condición, novatos e iniciados por igual. Las creaciones de ASTROFICUS se nutren de influencias muy diversas para denunciar las injusticias contemporáneas al ritmo de una fusión de estilos, acompañados de una sección de soplidos percusivos, una sección rítmica embriagadora y una voz potente y distintiva.

¡Gratis para todos!

