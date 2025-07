Alençon Plage Concert de Birdbox Alençon

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Début : 2025-07-25 20:30:00

fin : 2025-07-25 23:00:00

2025-07-25

Dans le cadre d’Alençon Plage,

Concert exceptionnel de Birdbox au Parc des Promenades le vendredi 25 juillet 2025 à 20h30.

BirdBøx c’est une alchimie vocale rare entre un chanteur et deux choristes ; une batterie volontiers tellurique, les peaux sonnent comme des tambours, et une guitare tout en ornementations, touches de couleur finement déposées. BirdBøx est cet oiseau insaisissable qui nous accompagne et revient se poser sur notre épaule jours après jours.

Gratuit pour tous !!

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie

English : Alençon Plage Concert de Birdbox

As part of Alençon Plage,

Birdbox concert at Parc des Promenades on Friday, July 25, 2025 at 8:30pm.

BirdBøx is a rare vocal alchemy between a singer and two backing singers; a drum kit that’s willingly telluric, the skins sounding like drums, and a guitar that’s all ornamentation, finely laid touches of color. BirdBøx is that elusive bird that accompanies us and comes back to land on our shoulder day after day.

Free for all!

German :

Im Rahmen von Alençon Plage,

Außergewöhnliches Konzert von Birdbox im Parc des Promenades am Freitag, den 25. Juli 2025 um 20:30 Uhr.

BirdBøx ist eine seltene stimmliche Alchemie zwischen einem Sänger und zwei Chorsängerinnen; ein Schlagzeug, das gerne tellurisch ist, die Felle klingen wie Trommeln, und eine Gitarre, die ganz auf Ornamente setzt, fein gesetzte Farbtupfer. BirdBøx ist dieser schwer fassbare Vogel, der uns begleitet und sich Tag für Tag wieder auf unserer Schulter niederlässt.

Kostenlos für alle!

Italiano :

Nell’ambito di Alençon Plage,

Concerto speciale di Birdbox al Parc des Promenades venerdì 25 luglio 2025 alle 20.30.

BirdBøx è una rara alchimia vocale tra una cantante e due coristi; una batteria volutamente tellurica, con le pelli che suonano come tamburi, e una chitarra tutta ornamenti, tocchi di colore finemente posati. BirdBøx è quell’uccello sfuggente che ci accompagna e torna a posarsi sulla nostra spalla giorno dopo giorno.

Gratis per tutti!

Espanol :

En el marco de Alençon Plage,

Concierto especial de Birdbox en el Parc des Promenades el viernes 25 de julio de 2025 a las 20.30 h.

BirdBøx es una rara alquimia vocal entre una cantante y dos coristas; una batería voluntariamente telúrica, cuyos cueros suenan como tambores, y una guitarra llena de ornamentos, toques de color finamente colocados. BirdBøx es ese pájaro esquivo que nos acompaña y vuelve a posarse en nuestro hombro día tras día.

¡Gratis para todos!

