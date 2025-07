Alençon Plage Concert de Marcone Cruz et Biribando Alençon

Alençon Plage Concert de Marcone Cruz et Biribando

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Début : 2025-07-24 18:00:00

fin : 2025-07-24 20:00:00

2025-07-24

Dans le cadre d’Alençon Plage,

Concert exceptionnel de Marcone Cruz et Biribando au Parc des Promenades le jeudi 24 juillet 2025 à 18h.

Chanteur, accordéoniste, auteur et compositeur né dans la culture brésilienne à Bahia, Marcone Cruz débute les études d’accordéon à 20 ans. Lors de son arrivée en Europe, il joue

notamment au Forro de Lisboa festival Lisbonne. Depuis 2020, Marcone Cruz consacre son

énergie à la création musicale en France. Il a sorti deux chansons, un clip et un spectacle. Avec son accordéon et sa voix, il vous raconte une histoire à travers différents rythmes qui vous feront bouger du début à la fin. Un conte musical moderne et romantique avec les compositions d’un caboclo* rêveur, nous emmenant directement sur les plages ensoleillées du Brésil.

*Caboclo Miscégénation entre le blanc et l’indigène

Gratuit pour tous !!

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie

English : Alençon Plage Concert de Marcone Cruz et Biribando

As part of Alençon Plage,

Exceptional concert by Marcone Cruz and Biribando in the Parc des Promenades on Thursday, July 24, 2025 at 6pm.

Singer, accordionist, author and composer born into Brazilian culture in Bahia, Marcone Cruz began studying accordion at the age of 20. When he arrived in Europe, he played

at the Forro de Lisboa festival in Lisbon. Since 2020, Marcone Cruz has devoted

musical creation in France. He has released two songs, a video clip and a show. With his accordion and his voice, he tells you a story through different rhythms that will keep you moving from beginning to end. A modern, romantic musical tale with the compositions of a dreamy caboclo*, taking us straight to the sunny beaches of Brazil.

*Caboclo? Missegenation between white and native

Free for all!

German :

Im Rahmen von Alençon Plage,

Außergewöhnliches Konzert von Marcone Cruz und Biribando im Parc des Promenades am Donnerstag, den 24. Juli 2025 um 18 Uhr.

Der Sänger, Akkordeonist, Autor und Komponist Marcone Cruz wurde in der brasilianischen Kultur in Bahia geboren und begann im Alter von 20 Jahren mit dem Akkordeonstudium. Bei seiner Ankunft in Europa spielte er

unter anderem beim Forro de Lisboa Festival Lissabon. Seit 2020 widmet sich Marcone Cruz

energie dem musikalischen Schaffen in Frankreich. Er hat zwei Lieder, ein Musikvideo und eine Show veröffentlicht. Mit seinem Akkordeon und seiner Stimme erzählt er Ihnen eine Geschichte durch verschiedene Rhythmen, die Sie von Anfang bis Ende in Bewegung halten werden. Ein modernes und romantisches musikalisches Märchen mit den Kompositionen eines verträumten Caboclo*, das uns direkt an die sonnigen Strände Brasiliens führt.

*Caboclo ? Mischmasch zwischen weiß und indigen

Kostenlos für alle!!!

Italiano :

Nell’ambito di Alençon Plage,

Concerto eccezionale di Marcone Cruz e Biribando nel Parc des Promenades giovedì 24 luglio 2025 alle 18.00.

Cantante, fisarmonicista, autore e compositore nato nella cultura brasiliana a Bahia, Marcone Cruz ha iniziato a studiare la fisarmonica all’età di 20 anni. Quando è arrivato in Europa, ha suonato

il festival Forro de Lisboa a Lisbona. Dal 2020, Marcone Cruz ha dedicato

le sue energie a creare musica in Francia. Ha pubblicato due canzoni, un videoclip e uno spettacolo. Con la sua fisarmonica e la sua voce, racconta una storia attraverso ritmi diversi che vi farà muovere dall’inizio alla fine. Un racconto musicale moderno e romantico con le composizioni di un caboclo* da sogno, che ci porta direttamente sulle spiagge assolate del Brasile.

*Caboclo? Missegenation tra bianchi e indigeni

Libero per tutti!

Espanol :

En el marco de Alençon Plage,

Concierto excepcional de Marcone Cruz y Biribando en el Parc des Promenades el jueves 24 de julio de 2025 a las 18h.

Cantante, acordeonista, autor y compositor nacido en el seno de la cultura brasileña en Bahía, Marcone Cruz comenzó a estudiar el acordeón a los 20 años. Cuando llegó a Europa, tocó

en el festival Forro de Lisboa. Desde 2020, Marcone Cruz ha dedicado

a crear música en Francia. Ha publicado dos canciones, un videoclip y un espectáculo. Con su acordeón y su voz, te cuenta una historia a través de diferentes ritmos que te hará moverte de principio a fin. Un cuento musical moderno y romántico con las composiciones de un caboclo* de ensueño, que nos lleva directamente a las soleadas playas de Brasil.

*¿Caboclo? Mestizaje entre blancos e indígenas

¡Libre para todos!

