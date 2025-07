Alençon Plage Concert de Molotov Brothers Alençon

Alençon Plage Concert de Molotov Brothers Alençon samedi 26 juillet 2025.

Alençon Plage Concert de Molotov Brothers

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Début : 2025-07-26 21:00:00

fin : 2025-07-26 22:00:00

2025-07-26

Dans le cadre d’Alençon Plage,

Concert exceptionnel de Molotov Brothers au Parc des Promenades le samedi 26 juillet 2025 à 21h.

Les Molotov Brothers dépoussièrent les Dj sets classiques avec une formule innovante CRATCH’N’CUIVRES qui associent machines, scratch vinyle, trombone et saxophone. Balkan Beats bouillonnants d’énergies, Tempos Latinos effrénés, Valse endiablée, Drum’n’Bass

urvitaminés…. Chaque morceau de leur répertoire est calibré pour ne vous laisser aucun répit sur la piste.

Un show explosif à la joie contagieuse qui invite à la danse frénétique, au voyage & au partage.

Gratuit pour tous !!

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie

English : Alençon Plage Concert de Molotov Brothers

As part of Alençon Plage,

Exceptional concert by Molotov Brothers in the Parc des Promenades on Saturday, July 26, 2025 at 9pm.

The Molotov Brothers dust off classic DJ sets with an innovative « CRATCH?N?CUIVRES » formula, combining machines, vinyl scratching, trombone and saxophone. Bubbling Balkan beats, frenzied Latin tempos, frenzied waltzes, drum?n?bass

drum?n?Bass? Each track in their repertoire is calibrated to give you no respite on the dancefloor.

An explosive show of contagious joy, inviting you to dance frenetically, travel and share.

Free for all!

German :

Im Rahmen von Alençon Plage,

Sonderkonzert der Molotov Brothers im Parc des Promenades am Samstag, den 26. Juli 2025 um 21 Uhr.

Die Molotov Brothers entstauben die klassischen Dj-Sets mit einer innovativen Formel « CRATCH?N?CUIVRES », die Maschinen, Vinyl-Scratch, Posaune und Saxophon miteinander verbindet. Energiegeladene Balkan Beats, rasante Latino-Tempos, wilder Walzer, Drum?n?Bass und vieles mehr

… mit Vitaminen angereichert? Jedes Stück aus ihrem Repertoire ist so kalibriert, dass Sie auf der Tanzfläche keine Pause machen können.

Eine explosive Show mit ansteckender Freude, die zum frenetischen Tanzen, Reisen und Teilen einlädt.

Kostenlos für alle!

Italiano :

Nell’ambito di Alençon Plage,

Un concerto eccezionale dei Molotov Brothers nel Parc des Promenades sabato 26 luglio 2025 alle 21.00.

I Molotov Brothers rinnovano i classici DJ set con l’innovativa formula « CRATCH?N?CUIVRES » che combina macchine, scratching su vinile, trombone e sassofono. Battiti balcanici spumeggianti, frenetici tempi latini, valzer indiavolati, drum?n?bass energizzati?

drum?n?Bass? Ogni brano del loro repertorio è calibrato per non darvi tregua sulla pista da ballo.

Uno spettacolo esplosivo di gioia contagiosa, che invita a ballare freneticamente, a viaggiare e a condividere.

Gratuito per tutti!

Espanol :

En el marco de Alençon Plage,

Un concierto excepcional de Molotov Brothers en el Parc des Promenades el sábado 26 de julio de 2025 a las 21:00.

Los Molotov Brothers reinterpretan los clásicos DJ sets con una innovadora fórmula « CRATCH?N?CUIVRES » que combina máquinas, scratching de vinilos, trombón y saxofón. Burbujeantes ritmos balcánicos, frenéticos tempos latinos, frenéticos valses, enérgicos drum?n?bass?

¿Batería y bajo? Cada tema de su repertorio está calibrado para no dar tregua en la pista de baile.

Un espectáculo explosivo de alegría contagiosa, que invita a bailar frenéticamente, viajar y compartir.

¡Gratis para todos!

L’événement Alençon Plage Concert de Molotov Brothers Alençon a été mis à jour le 2025-07-16 par OT CUA ALENCON