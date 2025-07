Alençon Plage Concert FAB I&I Alençon

Alençon Plage Concert FAB I&I Alençon vendredi 1 août 2025.

Alençon Plage Concert FAB I&I

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 20:30:00

fin : 2025-08-01 22:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Dans le cadre d’Alençon Plage,

Concert exceptionnel de FAB I&I le vendredi 1er aout 2025 à 20h30.

Auteur, compositeur et interprète originaire de Nouvelle-Calédonie, cet artiste a le reggae chevillé au corps depuis ses premiers accords de guitare. Depuis 2014, il enchaîne les concerts et assure les premières parties des plus grands du reggae tels que Groundation, Soja, Kimany Marley, Naâman, Raging Fyah… qui auront contribué à accroître sa notoriété dans le milieu du

Reggae.

Gratuit pour tous !!

Dans le cadre d’Alençon Plage,

Concert exceptionnel de FAB I&I le vendredi 1er aout 2025 à 20h30.

Auteur, compositeur et interprète originaire de Nouvelle-Calédonie, cet artiste a le reggae chevillé au corps depuis ses premiers accords de guitare. Depuis 2014, il enchaîne les concerts et assure les premières parties des plus grands du reggae tels que Groundation, Soja, Kimany Marley, Naâman, Raging Fyah… qui auront contribué à accroître sa notoriété dans le milieu du

Reggae.

Gratuit pour tous !! .

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie

English : Alençon Plage Concert FAB I&I

As part of Alençon Plage,

Exceptional concert by FAB I&I on Friday, August 1, 2025 at 8:30pm.

Author, composer and performer from New Caledonia, this artist has had reggae in his bones since his first guitar chords. Since 2014, he’s been performing one concert after another, opening for some of the biggest names in reggae, including Groundation, Soja, Kimany Marley, Naâman and Raging Fyah, all of whom have helped to raise his profile in the reggae world

Reggae scene.

Free for all!

German :

Im Rahmen von Alençon Plage,

Außergewöhnliches Konzert von FAB I&I am Freitag, den 1. August 2025 um 20:30 Uhr.

Der aus Neukaledonien stammende Autor, Komponist und Interpret hat den Reggae seit seinen ersten Gitarrenakkorden im Blut. Seit 2014 gibt er Konzerte und tritt im Vorprogramm von Reggae-Größen wie Groundation, Soja, Kimany Marley, Naâman, Raging Fyah usw. auf, die seinen Bekanntheitsgrad in der Reggae-Szene steigern konnten

Reggae.

Kostenlos für alle!

Italiano :

Nell’ambito di Alençon Plage,

Concerto eccezionale di FAB I&I venerdì 1 agosto 2025 alle 20.30.

Autore, compositore e performer della Nuova Caledonia, questo artista ha il reggae nel sangue da quando ha preso in mano la chitarra per la prima volta. Dal 2014 ha tenuto una serie di concerti, aprendo per alcuni dei più grandi nomi del reggae, tra cui Groundation, Soja, Kimany Marley, Naâman e Raging Fyah, che hanno contribuito ad aumentare il suo profilo nel mondo del reggae

La scena reggae.

Libero per tutti!

Espanol :

En el marco de Alençon Plage,

Concierto excepcional de FAB I&I el viernes 1 de agosto de 2025 a las 20:30.

Autor, compositor e intérprete de Nueva Caledonia, este artista lleva el reggae en la sangre desde que cogió por primera vez una guitarra. Desde 2014, ha dado una serie de conciertos, abriendo para algunos de los nombres más importantes del reggae, como Groundation, Soja, Kimany Marley, Naâman y Raging Fyah, todos los cuales han ayudado a elevar su perfil en el mundo del reggae

La escena del reggae.

¡Gratis para todos!

L’événement Alençon Plage Concert FAB I&I Alençon a été mis à jour le 2025-07-16 par OT CUA ALENCON