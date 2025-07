Alençon Plage Concert Laurent Jouard Alençon

Alençon Plage Concert Laurent Jouard Alençon vendredi 1 août 2025.

Alençon Plage Concert Laurent Jouard

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 19:00:00

fin : 2025-08-01 22:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Dans le cadre d’Alençon Plage,

Concert exceptionnel de Laurent Jouard le vendredi 1er aout 2025 de 19h à 22h.

Gratuit pour tous !!

Dans le cadre d’Alençon Plage,

Concert exceptionnel de Laurent Jouard le vendredi 1er aout 2025 de 19h à 22h.

Gratuit pour tous !! .

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie

English : Alençon Plage Concert Laurent Jouard

As part of Alençon Plage,

Exceptional concert by Laurent Jouard on Friday, August 1, 2025 from 7pm to 10pm.

Free for all!

German :

Im Rahmen von Alençon Plage,

Außergewöhnliches Konzert von Laurent Jouard am Freitag, den 1. August 2025, von 19:00 bis 22:00 Uhr.

Kostenlos für alle!

Italiano :

Nell’ambito di Alençon Plage,

Concerto d’eccezione di Laurent Jouard venerdì 1 agosto 2025 dalle 19.00 alle 22.00.

Gratuito per tutti!

Espanol :

En el marco de Alençon Plage,

Concierto excepcional de Laurent Jouard el viernes 1 de agosto de 2025 de 19:00 a 22:00.

¡Gratis para todos!

L’événement Alençon Plage Concert Laurent Jouard Alençon a été mis à jour le 2025-07-16 par OT CUA ALENCON