Alençon Plage Danse Alençon

Alençon Plage Danse Alençon samedi 9 août 2025.

Alençon Plage Danse

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Tarif : Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-08-09 16:00:00

fin : 2025-08-09 19:00:00

Date(s) :

2025-08-09

Dans le cadre d’Alençon Plage, venez danser au rythme des danses latines et laissez-vous tenter par la salsa. L’association 1,2,3 Salsa saura vous faire découvrir ces pratiques originaires d’Amérique Latine.

Le samedi 9 aout de 16h à 19h

Gratuit pour tous !!

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie

English : Alençon Plage Danse

As part of Alençon Plage, come and dance to the rhythm of Latin dances and let yourself be tempted by salsa. The 1,2,3 Salsa association will be delighted to introduce you to these Latin American dances.

Saturday August 9 from 4pm to 7pm

Free for all!

German :

Im Rahmen von Alençon Plage können Sie im Rhythmus der lateinamerikanischen Tänze tanzen und sich von Salsa verführen lassen. Der Verein 1,2,3 Salsa wird Ihnen diese aus Lateinamerika stammende Tanzart näher bringen.

Samstag, 9. August, von 16 bis 19 Uhr

Kostenlos für alle!

Italiano :

Nell’ambito di Alençon Plage, venite a ballare al ritmo delle danze latine e abbandonatevi alla salsa. L’associazione 1,2,3 Salsa sarà lieta di farvi conoscere questi balli latino-americani.

Sabato 9 agosto dalle 16.00 alle 19.00

Gratuito per tutti!

Espanol :

En el marco de Alençon Plage, venga a bailar al ritmo de los bailes latinos y déjese llevar por la salsa. La asociación 1,2,3 Salsa estará encantada de iniciarle en estos bailes latinoamericanos.

Sábado 9 de agosto de 16:00 a 19:00

Gratis para todos

