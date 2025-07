Alençon Plage Guinguette Alençon

Dans le cadre d’Alençon Plage, et pour la première fois, la Guinguette de la Providence s’installe à la plage. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, redécouvrez les mélodies d’antan et laissez-vous porter par la musique qui a bercé des générations. Au programme, des chansons intemporelles, des danses et des souvenirs partagés. Ne manquez pas ce rendez-vous musical où chaque note vous rappellera les plus beaux moments de votre jeunesse.

Le dimanche 3 aout de 15h30 à 17h

Gratuit pour tous !!

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie

English : Alençon Plage Guinguette

As part of Alençon Plage, and for the first time ever, the Guinguette de la Providence takes to the beach. In a warm and friendly atmosphere, rediscover the melodies of yesteryear and let yourself be carried away by the music that has lulled generations. On the program: timeless songs, dancing and shared memories. Don’t miss this musical rendezvous, where every note will remind you of the finest moments of your youth.

Sunday August 3, 3.30 pm to 5 pm

Free for all!

German :

Im Rahmen von Alençon Plage wird die Guinguette de la Providence zum ersten Mal am Strand aufgestellt. In einer warmen und geselligen Atmosphäre können Sie die Melodien vergangener Zeiten wiederentdecken und sich von der Musik tragen lassen, die Generationen in den Schlaf wiegte. Auf dem Programm stehen zeitlose Lieder, Tänze und gemeinsame Erinnerungen. Verpassen Sie nicht diese musikalische Veranstaltung, bei der jede Note Sie an die schönsten Momente Ihrer Jugend erinnern wird.

Sonntag, 3. August von 15.30 bis 17 Uhr

Kostenlos für alle!!!

Italiano :

Nell’ambito di Alençon Plage, la Guinguette de la Providence scende in spiaggia per la prima volta. In un’atmosfera calda e accogliente, riscoprite le melodie di un tempo e lasciatevi trasportare dalla musica che ha cullato generazioni. Il programma prevede canzoni senza tempo, balli e ricordi condivisi. Non perdetevi questo appuntamento musicale, dove ogni nota vi ricorderà i momenti più felici della vostra gioventù.

Domenica 3 agosto dalle 15.30 alle 17.00

Gratuito per tutti!

Espanol :

En el marco de Alençon Plage, la Guinguette de la Providence llega por primera vez a la playa. En un ambiente cálido y acogedor, redescubra las melodías de antaño y déjese llevar por la música que ha arrullado a generaciones. El programa incluye canciones intemporales, bailes y recuerdos compartidos. No se pierda esta cita musical, donde cada nota le recordará los momentos más felices de su juventud.

Domingo 3 de agosto de 15.30 a 17.00 horas

Gratis para todos

