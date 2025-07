Alençon Plage Guinguette on the dancefloor Alençon

Alençon Plage Guinguette on the dancefloor Alençon dimanche 10 août 2025.

Alençon Plage Guinguette on the dancefloor

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 19:00:00

fin : 2025-08-10 22:00:00

Date(s) :

2025-08-10

Dans le cadre d’Alençon Plage, Guinguette on the Dancefloor, par djBluff, c’est l’injonction à danser toutes et tous, en-sem-ble par tous les moyens possibles ! C’est l’appel à se retrouver sur la piste, pour les danseurs amateurs, de 15 à 65 ans, qu’ils aiment Dalida, Orelsan, Abba, Daft Punk, Queen, David Guetta ou bien Céline Dion. Talent aux multiples facettes, comme la boule du même nom, djBluff est l’incarnation du mix tous terrains, aussi à l’aise au bal populaire du 14 juillet qu’en première partie de IAM ou Caravane Palace. Estampillé ‘Vinyles Technique’, c’est un ‘dj set’ entièrement mixé à la main, une performance musicale et acrobatique qui combine la chaleur des disques vinyles à l’ancienne et le mix digital actuel.

Le dimanche 10 aout de 19h à 22h

Gratuit pour tous !!

Dans le cadre d’Alençon Plage, Guinguette on the Dancefloor, par djBluff, c’est l’injonction à danser toutes et tous, en-sem-ble par tous les moyens possibles ! C’est l’appel à se retrouver sur la piste, pour les danseurs amateurs, de 15 à 65 ans, qu’ils aiment Dalida, Orelsan, Abba, Daft Punk, Queen, David Guetta ou bien Céline Dion. Talent aux multiples facettes, comme la boule du même nom, djBluff est l’incarnation du mix tous terrains, aussi à l’aise au bal populaire du 14 juillet qu’en première partie de IAM ou Caravane Palace. Estampillé ‘Vinyles Technique’, c’est un ‘dj set’ entièrement mixé à la main, une performance musicale et acrobatique qui combine la chaleur des disques vinyles à l’ancienne et le mix digital actuel.

Le dimanche 10 aout de 19h à 22h

Gratuit pour tous !! .

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie

English : Alençon Plage Guinguette on the dancefloor

As part of Alençon Plage, Guinguette on the Dancefloor, by djBluff, is an injunction to all and sundry to dance, en-sem-ble by all possible means! It’s a call to all amateur dancers, aged 15 to 65, whether they like Dalida, Orelsan, Abba, Daft Punk, Queen, David Guetta or Céline Dion. A multi-faceted talent, like the ball of the same name, djBluff is the embodiment of the all-round mix, equally at home at the popular ball on July 14th or as an opening act for IAM or Caravane Palace. Stamped ‘Vinyles Technique’, it’s an entirely hand-mixed dj set, a musical and acrobatic performance that combines the warmth of old-fashioned vinyl records with today’s digital mix.

Sunday August 10, 7-10pm

Free for all!

German :

Guinguette on the Dancefloor von djBluff im Rahmen von Alençon Plage ist die Aufforderung an alle, auf jede erdenkliche Art und Weise zu tanzen! Es ist der Aufruf an alle Amateurtänzer von 15 bis 65 Jahren, sich auf der Tanzfläche zu treffen, egal ob sie Dalida, Orelsan, Abba, Daft Punk, Queen, David Guetta oder Céline Dion mögen. Wie die gleichnamige Kugel ist auch djBluff ein vielseitiges Talent und verkörpert den Allround-Mix, der sich auf dem Volksball am 14. Juli ebenso wohl fühlt wie als Vorgruppe von IAM oder Caravane Palace. Mit dem Stempel « Vinyles Technique » versehen, handelt es sich um ein vollständig von Hand gemixtes « Dj-Set », eine musikalische und akrobatische Performance, die die Wärme altmodischer Vinylplatten mit dem aktuellen digitalen Mix verbindet.

Sonntag, 10. August von 19 bis 22 Uhr

Kostenlos für alle!!!

Italiano :

Nell’ambito di Alençon Plage, Guinguette on the Dancefloor, a cura di djBluff, è un appello a tutti a ballare, en-sem-ble con ogni mezzo possibile! È un appello a tutti i ballerini amatoriali, dai 15 ai 65 anni, che amino Dalida, Orelsan, Abba, Daft Punk, Queen, David Guetta o Céline Dion. Talento poliedrico, come l’omonimo ballo, djBluff è l’incarnazione del mix a tutto tondo, ugualmente a suo agio al ballo popolare del 14 luglio o come supporto a IAM o Caravane Palace. Con il marchio « Vinyles Technique », si tratta di un dj set mixato interamente a mano, una performance musicale e acrobatica che combina il calore dei vecchi dischi in vinile con il mix digitale di oggi.

Domenica 10 agosto dalle 19.00 alle 22.00

Gratuito per tutti!

Espanol :

En el marco de Alençon Plage, Guinguette on the Dancefloor, de djBluff, es una llamada a todo el mundo a bailar, ¡en-sem-ble por todos los medios! Es una llamada a todos los bailarines aficionados, de 15 a 65 años, tanto si les gusta Dalida, Orelsan, Abba, Daft Punk, Queen, David Guetta o Céline Dion. Talento polifacético, como el baile del mismo nombre, djBluff es la encarnación de la mezcla polifacética, igual de a gusto en el baile popular del 14 de julio que como telonero de IAM o Caravane Palace. Con el sello ‘Vinyles Technique’, es un dj set mezclado totalmente a mano, una actuación musical y acrobática que combina la calidez de los antiguos discos de vinilo con la mezcla digital de hoy en día.

Domingo 10 de agosto de 19:00 a 22:00

Gratis para todos

L’événement Alençon Plage Guinguette on the dancefloor Alençon a été mis à jour le 2025-07-16 par OT CUA ALENCON