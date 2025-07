Alençon Plage Jeux Alençon

Alençon Plage Jeux Alençon dimanche 10 août 2025.

Alençon Plage Jeux

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Début : 2025-08-10 15:00:00

fin : 2025-08-10 22:00:00

2025-08-10

Dans le cadre d’Alençon Plage, jeux insolites, bricolés, inventés, pour toute la famille.

Cette installation d’une douzaine de jeux est l’occasion de célébrer le hasard, la patience, la dextérité, le jeu tout simplement !

Ces spectacles interactifs sensibilisent les enfants au civisme et à la conscience morale, mais ils les font également voyager, rêver, rire et chanter.

Le dimanche 10 aout de 15h à 22h

Gratuit pour tous !!

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie

English : Alençon Plage Jeux

As part of Alençon Plage, unusual, homemade and invented games for the whole family.

This installation of a dozen games is an opportunity to celebrate chance, patience, dexterity and, quite simply, play!

These interactive shows not only raise children’s civic and moral awareness, but also inspire them to travel, dream, laugh and sing.

Sunday August 10, 3pm to 10pm

Free for all!

German :

Im Rahmen von Alençon Plage werden hier ungewöhnliche, selbst gebastelte und erfundene Spiele für die ganze Familie angeboten.

Diese Installation mit einem Dutzend Spielen ist eine Gelegenheit, den Zufall, die Geduld, die Geschicklichkeit und ganz einfach das Spiel zu feiern!

Diese interaktiven Aufführungen sensibilisieren die Kinder für Zivilcourage und moralisches Bewusstsein, lassen sie aber auch reisen, träumen, lachen und singen.

Sonntag, 10. August von 15 bis 22 Uhr

Kostenlos für alle!!!

Italiano :

Nell’ambito di Alençon Plage, giochi insoliti, fatti a mano e inventati per tutta la famiglia.

Questa installazione di una dozzina di giochi è un’occasione per celebrare il caso, la pazienza, la destrezza e, semplicemente, il gioco!

Questi spettacoli interattivi non solo insegnano ai bambini il buon senso civico e la consapevolezza morale, ma li incoraggiano anche a viaggiare, sognare, ridere e cantare.

Domenica 10 agosto dalle 15.00 alle 22.00

Gratuito per tutti!

Espanol :

En el marco de Alençon Plage, juegos insólitos, artesanales e inventados para toda la familia.

Esta instalación de una docena de juegos es una oportunidad para celebrar el azar, la paciencia, la destreza y, sencillamente, ¡el juego!

Estos espectáculos interactivos no sólo enseñan a los niños civismo y conciencia moral, sino que también les animan a viajar, soñar, reír y cantar.

Domingo 10 de agosto de 15:00 a 22:00

Gratis para todos

