Alençon Plage Karaoké géant Alençon

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Début : 2025-07-30 18:00:00

fin : 2025-07-30 22:00:00

2025-07-30

Dans le cadre d’Alençon Plage,

Visite guidée surprenante Les Visiteurs au Parc des Promenades le mercredi 30 juillet 2025 du 18h à 22h.

Vous aimez chanter et vous amuser ?

Rejoignez-nous pour une soirée karaoké inoubliable !

Que vous soyez une star en herbe ou simplement là pour le plaisir, montez sur scène et libérez votre voix. Ambiance conviviale, rires garantis et chansons pour tous les goûts.

Ne manquez pas cette expérience unique !

Gratuit pour tous !!

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie

English : Alençon Plage Karaoké géant

As part of Alençon Plage,

Surprising guided tour of Les Visiteurs in the Parc des Promenades on Wednesday, July 30, 2025 from 6pm to 10pm.

Like to sing and have fun?

Join us for an unforgettable karaoke evening!

Whether you’re a budding star or just there for the fun of it, get up on stage and unleash your voice. A friendly atmosphere, guaranteed laughs and songs to suit all tastes.

Don’t miss this unique experience!

Free for all!

German :

Im Rahmen von Alençon Plage,

Überraschende Führung Die Besucher im Parc des Promenades am Mittwoch, den 30. Juli 2025 von 18:00 bis 22:00 Uhr.

Singen Sie gerne und amüsieren Sie sich?

Begleiten Sie uns zu einem unvergesslichen Karaoke-Abend!

Ob Sie ein angehender Star sind oder einfach nur zum Spaß da sind, stellen Sie sich auf die Bühne und lassen Sie Ihrer Stimme freien Lauf. Gesellige Atmosphäre, garantiertes Lachen und Lieder für jeden Geschmack.

Lassen Sie sich dieses einzigartige Erlebnis nicht entgehen!

Kostenlos für alle!!!

Italiano :

Nell’ambito di Alençon Plage,

Les Visiteurs visita guidata a sorpresa del Parc des Promenades mercoledì 30 luglio 2025 dalle 18:00 alle 22:00.

Vi piace cantare e divertirvi?

Unitevi a noi per un’indimenticabile serata di karaoke!

Che siate star in erba o solo per il gusto di farlo, salite sul palco e liberate la vostra voce. Un’atmosfera amichevole, risate garantite e canzoni per tutti i gusti.

Non perdetevi questa esperienza unica!

Gratuito per tutti!

Espanol :

En el marco de Alençon Plage,

Les Visiteurs visita guiada sorpresa del Parc des Promenades el miércoles 30 de julio de 2025 de 18:00 a 22:00 horas.

¿Le gusta cantar y divertirse?

Acompáñenos en una velada inolvidable de karaoke

Tanto si es una estrella en ciernes como si sólo quiere divertirse, suba al escenario y dé rienda suelta a su voz. Un ambiente agradable, risas garantizadas y canciones para todos los gustos.

No se pierda esta experiencia única

Gratis para todos

